LIVE – Cremonese-Empoli 0-0 | recupero Serie B 2020 2021 DIRETTA

La DIRETTA LIVE di Cremonese-Empoli, match valevole per il recupero della trentunesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza; la capolista, dal suo canto, arriva da quattro successi consecutivi e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Calcio d'inizio alle ore 16:00 di martedì 13 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Zortea; Gustafson, Castagnetti; Baez, Buonaiuto, Valzania; Strizzolo.Allenatore: Pecchia. Empoli ...

