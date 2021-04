L’Eredità, chi è Francesco Simonetta: single o fidanzato, lavoro, Instagram (Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo campione del quiz show L’Eredità, chi è Francesco Simonetta: single o fidanzato, lavoro e passioni, Instagram. (screenshot video)Sono personaggi amatissimi quelli del quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana, che ogni sera tiene compagnia a milioni di telespettatori su Raiuno. Ogni campione ha la sua bellissima storia alle spalle e si porta dietro un bagaglio di emozioni e ricordi indimenticabili. Ne sa qualcosa Francesco Simonetta, protagonista in questi giorni e ultimo vincitore della terribile Ghigliottina. Ti potrebbe interessare anche -> L’Eredità, Francesco Simonetta trionfa alla Ghigliottina: quanto ha ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo campione del quiz show, chi èe passioni,. (screenshot video)Sono personaggi amatissimi quelli del quiz show, il più longevo della televisione italiana, che ogni sera tiene compagnia a milioni di telespettatori su Raiuno. Ogni campione ha la sua bellissima storia alle spalle e si porta dietro un bagaglio di emozioni e ricordi indimenticabili. Ne sa qualcosa, protagonista in questi giorni e ultimo vincitore della terribile Ghigliottina. Ti potrebbe interessare anche ->trionfa alla Ghigliottina: quanto ha ...

Advertising

Drowninginlove_ : RT @Iperborea_: Mi ha appena chiamata un numero dal Regno Unito e io, in preda al panico, ho rifiutato la chiamata, ma queste cose mi metto… - tilde6118 : RT @Iperborea_: Mi ha appena chiamata un numero dal Regno Unito e io, in preda al panico, ho rifiutato la chiamata, ma queste cose mi metto… - emilyndosta : RT @Iperborea_: Mi ha appena chiamata un numero dal Regno Unito e io, in preda al panico, ho rifiutato la chiamata, ma queste cose mi metto… - __fucksia : RT @Iperborea_: Mi ha appena chiamata un numero dal Regno Unito e io, in preda al panico, ho rifiutato la chiamata, ma queste cose mi metto… - entirelystrange : RT @Iperborea_: Mi ha appena chiamata un numero dal Regno Unito e io, in preda al panico, ho rifiutato la chiamata, ma queste cose mi metto… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità chi Il ricercatore Cnr-Isra: “I Pfas sono sempre inquinanti anche senza una legge” La Stampa