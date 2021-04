Leonardo e le altre serie che fanno aumentare le vendite di libri

(Di martedì 13 aprile 2021) Uno studio dell’Associazione italiana editori dimostra come la messa in onda della miniRai sta facendo crescere del 156% ledei testi dedicati all’artista Torna questa sera, martedì 13 aprile, la minievento della Rai, che racconta – con uno stile romanzato e senza troppe censure – la vita del grande genio del Rinascimento. La produzione internazionale con protagonisti Aidan Turner e Matilda De Angelis sta macinando ottimi ascolti, ma non è l’unico fronte sul quale registra un notevole successo. Secondo i dati elaborati e analizzati dall’Aie, l’Associazione italiana degli editori, la messa in onda si è tradotta in un’impennata diin libreria. I 368 volumi dedicati ada Vinci nelle ultime settimane, vale a dire dal 15 marzo al 4 aprile ...

Uno studio dell'Associazione italiana editori dimostra come la messa in onda della miniserie Raista facendo crescere del 156% le vendite dei testi dedicati ...... con riserva dell'assunzione dieventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi ... SERNICOLA(Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato ...Antonella Orsini (nella foto), presidente Cna Estetica Pisa, ieri pomeriggio ha incontrato a Firenze il governatore Eugenio Giani e l’assessore Leonardo Marras ... chiusi nel primo lockdown come tutte ...Dalla bottega artigiana al set televisivo: La "Bottega tifernate" del maestro Stefano Lazzari ha infatti realizzato i dipinti utilizzati nella serie tv a puntate Leonardo, in onda su Rai 1. Un lavoro ...