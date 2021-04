L’allarme dei medici: «Ospedali in sovraccarico, non allentate misure anti-Covid» (Di martedì 13 aprile 2021) Su Repubblica alcuni stralci della lettera inviata dai principali sindacati dei medici italiani per chiedere al governo di non allentare le misure anti Covid. Il sistema Ospedaliero è ancora in sovraccarico, scrivono, non è ancora il momento di procedere alle riaperture. “Il sistema Ospedaliero è ancora in sovraccarico. Gli indici di occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche Covid sono ben oltre le soglie critiche individuate. La mortalità resta elevata. Sì, i dati delle ultime settimane mostrano progressivi segnali di rallentamento della crescita dei contagi, ma siamo sempre sui 530mila e serve molta cautela nell’allentare le misure restrittive della movimentazione sociale”. Il comunicato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Su Repubblica alcuni stralci della lettera inviata dai principali sindacati deiitaliani per chiedere al governo di non allentare le. Il sistemaero è ancora in, scrivono, non è ancora il momento di procedere alle riaperture. “Il sistemaero è ancora in. Gli indici di occupazione delle terapie intensive e delle aree medichesono ben oltre le soglie critiche individuate. La mortalità resta elevata. Sì, i dati delle ultime settimane mostrano progressivi segnali di rallentamento della crescita dei contagi, ma siamo sempre sui 530mila e serve molta cautela nell’allentare lerestrittive della movimentazione sociale”. Il comunicato ...

