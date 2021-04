La sostenibilità è importante per Alpha Tauri

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 aprile 2021) Rispettare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo è di fondamentale importanza. Il molto inquinamento ha causato tantissimi danni dei quali stiamo già vedendo gli effetti che sicuramente, con il passare del tempo, peggioreranno. che si è posta l’obiettivo di diminuire le emissioni di CO2., novità in arrivo sull’aerodinamica La: qual è il nuovo progetto di? La scuderiasi è dedicata molto negli ultimi anni alla causa dell’ambiente. Tutte le vetture che ha fatto scendere in pista, le ha progettate in modo che andassero ad impattare il meno possibile su ciò che ci circonda. Un obiettivo che la scuderia condivide con la Formula Uno è quello di ridurre progressivamente le emissioni di anidride carbonica. La ...