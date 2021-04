‘La Danza Nera’: dal 14 aprile sulle piattaforme streaming (Di martedì 13 aprile 2021) “La Danza Nera” di Mauro John Capece con Franco Nero e Corinna Coroneo: dal 14 aprile l’uscita ufficiale sulle principali piattaforme streaming “La Danza Nera”, lungometraggio del regista Mauro John Capece, prodotto da Claudio Bucci approda ufficialmente, nella versione “director’s cut”, sulle principali piattaforme streaming il 14 aprile. L’opera sarà visibile on-demand su Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, The Film Club, Rakuten, Google Play e Apple Tv. Un mese ricco di soddisfazioni per il regista che debutterà in anteprima assoluta il 21 aprile, anche, con il film “Reverse”, un film denso di colpi di scena e suspence. “La Danza Nera”, fin da subito ha conquistato un grande ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021) “LaNera” di Mauro John Capece con Franco Nero e Corinna Coroneo: dal 14l’uscita ufficialeprincipali“LaNera”, lungometraggio del regista Mauro John Capece, prodotto da Claudio Bucci approda ufficialmente, nella versione “director’s cut”,principaliil 14. L’opera sarà visibile on-demand su Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, The Film Club, Rakuten, Google Play e Apple Tv. Un mese ricco di soddisfazioni per il regista che debutterà in anteprima assoluta il 21, anche, con il film “Reverse”, un film denso di colpi di scena e suspence. “LaNera”, fin da subito ha conquistato un grande ...

Advertising

la_Biennale : 'Una perdita per tutto il mondo della danza ma anche per la città di #Venezia, che lo aveva amato per il suo carism… - 19A_C88 : @AmiciUfficiale Penso che la @alessandracele7 stia giocando sporco. Capisco che non ti piacere Martina ma gli stai… - superabileinail : La danza e il corpo con disabilità, “servono spazi di professionalizzazione e autonomia”. Stefania Di Paolo, dotto… - mserenapatriarc : Lo #sport è #salute ! E le #palestre restano chiuse. La #danza è #vita- E le #scuole di danza ancora serrate.… - Primonumero : Riparte la danza sportiva, al ‘Concorso d’Italia’ ottimi risultati per la Dancing Art Molise -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La Danza Bari, tutto pronto per la ‘Festa di Primavera’ a Orto Domingo: appuntamento venerdì 19 giugno Telebari srl