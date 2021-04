Johnson&Johnson ritarderà le consegne dei suoi vaccini in Europa dopo lo stop in Usa (Di martedì 13 aprile 2021) L'annuncio della compagnia statunitense dopo lo stop alle vaccinazioni raccomandato dalla Food and Drug ... Leggi su today (Di martedì 13 aprile 2021) L'annuncio della compagnia statunitenseloalle vaccinazioni raccomandato dalla Food and Drug ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, questa settimana in arrivo 2,2 milioni di dosi. Di queste 400mila di Moderna, 1,5 mln Pfizer e 184.800 Joh… - lorepregliasco : Boris Johnson dice che il grosso della riduzione dei casi in UK deriva dal lockdown - VittorioSgarbi : Quindi anche “Johnson & Johnson” non va bene? Vabbè, ma allora dateci del Lambrusco! @stampasgarbi @Libero_official - giovcusumano : RT @Ruffino_Lorenzo: Johnson & Johnson ha deciso di rimandare la distribuzione del vaccino in Europa alla luce della sospensione negli Stat… - AndreaStair : RT @antoniodiba: Boris Johnson sostiene che la riduzione dei casi di #COVID19 nel suo paese è dovuta soprattutto alle chiusure. 'Con gli al… -