J&J sospeso | gli esperti minimizzano | “C’è più rischio di morire cadendo in bagno che con il vaccino»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 aprile 2021) È di nuovo caos. IlJ&J è statoin via cautelativa dalle autorità sanitarie americane dopo sei casi che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione. In Italia si cerca di capire come muoversi. Nel frattempo molti infettivologi edsono scesi in campo. Ecco i loro pareri. J&J, Salmaso: «Eventi molto rari» Per Stefania Salmaso, componente dell’Associazione italiana di epidemiologia è «molto presto per capire cosa succede. Negli Stati Uniti non hanno mai usato AstraZeneca, quindi non hanno alcuna esperienza con questo. Se anche si dovesse confermare che ci sono gli stessi eventi, con la stessa frequenza, di AstraZeneca, comunque dobbiamo pensare che sono eventi molto rari…». J&J, Pani (ex-Aifa): «L’Ue non ...