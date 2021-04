Ghostrunner si aggiorna con nuovi contenuti

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 13 aprile 2021) I co-publisher 505 Games e All In! Games, insieme agli sviluppatori One More Level, 3D Realms, e Slipgate Ironworks™ hanno pubblicato oggi delle nuove modalità gratuite ed il DLC a pagamento Metal Ox per il gioco d’azione cyberpunk parkour in prima persona. Il publisher ha annunciato anche la pubblicazione di una versione retail diper Nintendo Switch, prevista per il prossimo 25 giugno. Glimenti gratuiti disponibili da oggi includono la modalità Kill Run, una modalità di gioco che pone i giocatori contro il tempo e una delle sfide più difficili della Dharma Tower. Nella modalità Kill Run, i giocatori dovranno eliminare i nemici per aggiungere preziosi secondi al timer, muoversi il più velocemente possibile nei livelli di gioco, e scalare le posizioni della classifica. I giocatori potranno anche ...