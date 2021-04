GF Vip 5, fan di Giulia Salemi provoca la Orlando (Di martedì 13 aprile 2021) Giulia Salemi e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip sono state due grandi amiche e nonostante un breve periodo di rottura ora sembrerebbero aver fatto di nuovo pace. Oltre la Casa, la Salemi e la Orlando hanno condiviso anche un televoto faccia a faccia che ha visto perdere proprio Giulia e questo, a distanza di un mese, è stato rinfacciato via Instagram alla conduttrice. Il messaggio della fan “Con un televoto vinto un mese fa, Stefania si ferma a 673 commenti, mentre Giulia in 20 minuti arriva a oltre 4000 – ha scritto una fan di Giulia Salemi a Stefania Orlando, aggiungendo poco dopo – Abbiamo vinto anche stasera. Scusa Stefania, solo per ricordare che avevamo stravinto”. La replica di Stefania ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 aprile 2021)e Stefaniaal Grande Fratello Vip sono state due grandi amiche e nonostante un breve periodo di rottura ora sembrerebbero aver fatto di nuovo pace. Oltre la Casa, lae lahanno condiviso anche un televoto faccia a faccia che ha visto perdere proprioe questo, a distanza di un mese, è stato rinfacciato via Instagram alla conduttrice. Il messaggio della fan “Con un televoto vinto un mese fa, Stefania si ferma a 673 commenti, mentrein 20 minuti arriva a oltre 4000 – ha scritto una fan dia Stefania, aggiungendo poco dopo – Abbiamo vinto anche stasera. Scusa Stefania, solo per ricordare che avevamo stravinto”. La replica di Stefania ...

Advertising

nomedatwitstar : Ma come mai le fan di #tommasozorzi non hanno ancora detto nulla di questo? - lmpassibile : @ossiimori tu sei il pezzo forte di questo posto dovevo diventare tua amica per forza, puoi sentirti vip per me lo sei qui io sono tua fan - __LittleSun : @needsangiox @TommyMerlo_ Il primo fan di Raffaele in assoluto ?? Lui è un vip di Sanremo - stra_vip : Leone e Vittoria Ferragni con le nonne. I fan notano un dettaglio - Fatimaz39530925 : @tommaso_zorzi la gente ha smesso di seguirti perché non si parla più di te perché sei te il tuo ig e diventato un… -