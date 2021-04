Gasperini deferito: chiesta una squalifica di 20 giorni (Di martedì 13 aprile 2021) Gian Piero Gasperini deferito. Lo ha stabilito il procuratore antidoping, Pierfilippo Laviano, che deciso di procedere nei confronti dell’allenatore dell’Atalanta per aver interrotto un test durante una seduta di allenamento insultando l’ispettore di riferimento. Molto probabile una squalifica che può variare da un minimo di 20 giorni ad un massimo di sei mesi. Gasperini deferito: cosa rischia? Il fatto in questione risale al 7 febbraio scorso quando a Zingonia, mentre era in corso la seduta di allenamento della squadra bergamasca, si è presentato un ispettore di Nado Italia per un controllo antidoping a sorpresa su quattro giocatori. Il test su uno di loro, però, è stato interrotto dall’allenatore, salvo poi proseguire a fine allenamento grazie alla mediazione del medico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Gian Piero. Lo ha stabilito il procuratore antidoping, Pierfilippo Laviano, che deciso di procedere nei confronti dell’allenatore dell’Atalanta per aver interrotto un test durante una seduta di allenamento insultando l’ispettore di riferimento. Molto probabile unache può variare da un minimo di 20ad un massimo di sei mesi.: cosa rischia? Il fatto in questione risale al 7 febbraio scorso quando a Zingonia, mentre era in corso la seduta di allenamento della squadra bergamasca, si è presentato un ispettore di Nado Italia per un controllo antidoping a sorpresa su quattro giocatori. Il test su uno di loro, però, è stato interrotto dall’allenatore, salvo poi proseguire a fine allenamento grazie alla mediazione del medico ...

