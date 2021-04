Enrico Brignano confessa | “Sto male e soffro prima di andare in scena”

Leggi su formatonews

(Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il successo ottenuto, con la messa in onda , nell’autunno scorso, del programma ‘Un’ora sola vi vorrei’, torna stasera, Martedi 13 Aprile, alle 21 su Rai Due, la seconda puntata del varietà, condotto da, con al fianco la moglie Flora Canto.e Flora CantoUn’ora di divertimento, in cui, traendo spunto dalla vita quotidiana, racconterà episodi e aneddoti, in modo mai banale, che faranno divertire e riflettere.: “Stodiin” E’ un programma, che oltre alla satira, metterà in campo anche la musica, e una serie di coreografie di ballo, capitanate da Thomas Signorelli. LEGGI ...