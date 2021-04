Elisa Isoardi in lacrime per suo fratello: “Vive come un eremita senza gas e tv” (Di martedì 13 aprile 2021) All’Isola dei famosi 2021 una nuova sorpresa per Elisa Isoardi che ha ricevuto una breve ma intensa lettera. Nella puntata del 12 aprile infatti, in Honduras è arrivato un messaggio da parte di Domenico, il fratello della conduttrice. Chi segue Elisa sui social sa bene che prima di partire lei ha trascorso molti giorni in montagna, un po’ per stare isolata e ritrovarsi, un po’ per avere le persone che ama più vicine. E tra queste anche suo fratello Domenico che, come ha confessato poi lei stessa nel corso della serata, non frequentava molto negli ultimi tempi. Era da un po’ che Elisa e Domenico non parlavano ma questo non significava che non si volessero bene, anzi. Elisa legge il messaggio di suo fratello che con poche parole le dice ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 aprile 2021) All’Isola dei famosi 2021 una nuova sorpresa perche ha ricevuto una breve ma intensa lettera. Nella puntata del 12 aprile infatti, in Honduras è arrivato un messaggio da parte di Domenico, ildella conduttrice. Chi seguesui social sa bene che prima di partire lei ha trascorso molti giorni in montagna, un po’ per stare isolata e ritrovarsi, un po’ per avere le persone che ama più vicine. E tra queste anche suoDomenico che,ha confessato poi lei stessa nel corso della serata, non frequentava molto negli ultimi tempi. Era da un po’ chee Domenico non parlavano ma questo non significava che non si volessero bene, anzi.legge il messaggio di suoche con poche parole le dice ...

Advertising

tralepagine : RT @charliecarla: Molto sensibile e profonda Elisa Isoardi. Brava. #isola - GRJudge_ : RT @vincycernic95: Miryea Stabile, Elisa Isoardi e Vera Gemma a Playa Esperanza #isola - benditador_ : RT @pensacheculo_: Ma akash quanti cereali sottomarca devi ancora mangiare per arrivare anche solo alle caviglie di Elisa isoardi #TZVIP #i… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Isola dei Famosi, Elisa Isoardi in lacrime per la lettera del fratello: il meglio e il ... - castellidicarte : RT @ahoy_mat: Mi fa crepare questa cosa che da quando Elisa Isoardi è stata eliminata, playa esperanza sia diventata assoluta protagonista… -