Editoria | Aie entra tra gli enti promotori di BookCity

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'Associazione Italiana Editori (Aie) sarà tra gli enti promotori di BookCity Milano, il festival diffuso che si terrà nel capoluogo lombardo dal 17 al 21 novembre. Il coinvolgimento dell'associazione è stato annunciato dal presidente di BookCity Milano Piergaetano Marchetti durante la conferenza stampa di presentazione della decima edizione. "La generosità con cui il Comune di Milano e le quattro Fondazioni che hanno dato vita a BookCity Milano hanno accolto la nostra proposta per un maggiore coinvolgimento – ha commentato il presidente di Aie Ricardo Franco Levi – ci rende felici e rende più concreta la prospettiva di percorrere assieme altri dieci anni, e più, di grandi successi". Levi ha poi ricordato l'emergenza italiana dei bassi indici di lettura nazionali che, a loro ...

