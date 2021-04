Ecobonus 110%. Sicurcond e Cosmart Hub si affidano alla manager Daniela Sanvito Sidoti (Di martedì 13 aprile 2021) La manager Daniela Sanvito Sidoti è stata nominata responsabile operativo di Sicurcond srl e di Cosmart Hub. Dirigente di grande spessore, è conosciuta ed apprezzata per gli incarichi aziendali ricoperti con estremo successo in prestigiose multinazionali. A Daniela Sanvito Sidoti il compito dell’implementazione della divisione aziendale specializzata nel Controllo di Gestione economico-finanziaria del complesso ed articolato processo riguardante le commesse afferenti l’Ecobonus 110%. L’innovativa procedura organizzativa è ideata e strutturata al fine di tutelare, proteggere e ‘blindare’ il soggetto committente. Quest’ultimo può essere sia il Condominio che il singolo proprietario di ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 13 aprile 2021) Laè stata nominata responsabile operativo disrl e diHub. Dirigente di grande spessore, è conosciuta ed apprezzata per gli incarichi aziendali ricoperti con estremo successo in prestigiose multinazionali. Ail compito dell’implementazione della divisione aziendale specializzata nel Controllo di Gestione economico-finanziaria del complesso ed articolato processo riguardante le commesse afferenti l’. L’innovativa procedura organizzativa è ideata e strutturata al fine di tutelare, proteggere e ‘blindare’ il soggetto committente. Quest’ultimo può essere sia il Condominio che il singolo proprietario di ...

