Damiani: 'Galtier al Napoli? Più facile Juric' (Di martedì 13 aprile 2021) Napoli - " Ho sempre difeso il Napoli. Gattuso secondo me ha fatto molto bene e può ancora migliorare. Hanno avuto problemi e infortuni, ma finire la stagione in Champions League sarebbe un ottimo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021)- " Ho sempre difeso il. Gattuso secondo me ha fatto molto bene e può ancora migliorare. Hanno avuto problemi e infortuni, ma finire la stagione in Champions League sarebbe un ottimo ...

Advertising

sportli26181512 : Damiani: 'Galtier al Napoli? Più facile Juric': L'agente: 'Gattuso sta facendo bene, ma è uno caratteriale e se De… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Damiani: 'Moueffek? Ne parlano bene, Galtier? Non so se gli convenga passare da Lille al Napoli, Gattuso? Ha… - calciomercato_m : MERCATO - Damiani: 'Moueffek? Ne parlano bene, Galtier? Non so se gli convenga passare da Lille al Napoli, Gattuso?… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Damiani: 'Moueffek? Ne parlano bene, Galtier? Non so se gli convenga passare da Lille al Napoli, Gattuso? Ha… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Damiani: 'Moueffek? Ne parlano bene, Galtier? Non so se gli convenga passare da Lille al Napoli, Gattuso? Ha… -