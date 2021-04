**Covid: segreteria Pd, 'due priorità, aperture e sostegno a imprese'** (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Riaprire il prima possibile, in sicurezza e in modo irreversibile. Varare un decreto imprese, lavoro e professioni per sostenere le attività produttive. Sono queste le priorità del Partito democratico affrontate oggi nel corso della segreteria. Si tratta di agire su due aspetti: uno organizzativo-sanitario, l'altro economico. Il primo deve prevedere un programma di riaperture graduale ma certo e irreversibile, collegato al raggiungimento regione per regione degli obiettivi di vaccinazione, oltre che all'andamento dei contagi. L'aspetto economico riguarda il sostegno alle attività produttive. Il Pd chiede che il nuovo scostamento di bilancio sia utilizzato per un decreto imprese, lavoro e professioni per: 1) aiutare con una nuova tornata di ristori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Riaprire il prima possibile, in sicurezza e in modo irreversibile. Varare un decreto, lavoro e professioni per sostenere le attività produttive. Sono queste ledel Partito democratico affrontate oggi nel corso della. Si tratta di agire su due aspetti: uno organizzativo-sanitario, l'altro economico. Il primo deve prevedere un programma di rigraduale ma certo e irreversibile, collegato al raggiungimento regione per regione degli obiettivi di vaccinazione, oltre che all'andamento dei contagi. L'aspetto economico riguarda ilalle attività produttive. Il Pd chiede che il nuovo scostamento di bilancio sia utilizzato per un decreto, lavoro e professioni per: 1) aiutare con una nuova tornata di ristori ...

