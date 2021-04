Covid, le notizie di oggi. Un milione di morti in Europa. LIVE (Di martedì 13 aprile 2021) Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Secondo il Commissario per l’emergenza la campagna di vaccinazione "deve proseguire in modo uniforme a LIVEllo nazionale”. Il governatore della Campania De Luca: "Non procederemo per fasce d'età”. Dal 20 aprile si valuteranno invece le riaperture, annuncia la Gelmini. Tensioni ieri a Roma al corteo 'IoApro' Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 aprile 2021) Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Secondo il Commissario per l’emergenza la campagna di vaccinazione "deve proseguire in modo uniforme allo nazionale”. Il governatore della Campania De Luca: "Non procederemo per fasce d'età”. Dal 20 aprile si valuteranno invece le riaperture, annuncia la Gelmini. Tensioni ieri a Roma al corteo 'IoApro'

