Covid | Colao | ' occasione di trasformazione | lavorare a un cambiamento radicale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Come governo, dobbiamo operare con decisione per trasformare questo periodo di preoccupazione indi, restituendo la fiducia ai nostri cittadini. Per arrivarci non dobbiamo aspettare gli eventi, ma dobbiamo pianificare, oggi, interventi che i cittadini possano apprezzare nella loro vita quotidiana. Interventi che migliorino significativamente la loro vita". Ad affermarlo è il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorionel corso della sua audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero. La transizione digitale, spiega, "è la nostraper progettare questi interventi e realizzare quel futuro, con determinazione, spirito di collaborazione e, permettetemi, quella creatività e voglia di ...