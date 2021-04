(Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - “Dobbiamo essere capaci”, dice ancora, “di ascoltare l'allarme drammatico che si leva dalle categorie per costruire insieme risposte e soluzioni adeguate. Solo così, peraltro, eviteremo o comunque contrasteremo la saldatura con l'estremismo violento e reazionario, il cui unico obiettivo è il conflitto, non certo la costruzione di soluzioni. Condivido chi osserva che attorno alla riapertura dei pubblici esercizi si combatte una battaglia politica che non fa bene a nessuno e, aggiungo, non fa bene né alla tutela della salute, che dobbiamo continuare a perseguire, né alla ripresa economica, che è e resta obiettivo ineludibile e prioritario". "Da veri riformisti, noi di Italia Viva crediamo che sia possibile e a questo punto doveroso e obbligatorio, tenere insieme salute,, salvaguardia delle imprese e dei lavoratori, ...

TV7Benevento : Covid: Bellanova, 'programmare riaperture in sicurezza ristorazione' (2)...

"Ogni anno in questa ricorrenza " ricorda Grazia, coordinatore territoriale per la ... Purtroppo l'emergenza, quest'anno come l'anno scorso, non ci permette questo tipo di iniziative ma ...
Richiesta di dimissioni, attacchi frontali, critiche e una mozione in Senato. La gestione della campagna vaccinale a partire dall'ultimo caos ordinanze sull'apertura agli over 60 sta ...