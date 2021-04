Cavendish torna a vincere dopo tre anni di digiuno

(Di martedì 13 aprile 2021) Il Giro di Turchia 2021 saluta il ritorno alla vittoria di una leggenda del ciclismo. Marka tredi distanza èto infatti a trionfare durante la seconda tappa della corsa turca, mostrando nuovamente a tutti il suo talento quando sembrava che ormai avesse imboccato il viale del tramonto. Il campione britco è salito così a 147 successi in carriera, e finalmente è riuscito a scrollarsi di dosso quello zero che aveva accumulatoil primo posto conquistato al Dubai Tour l’8 febbraio 2018. Cannonball si è imposto in volata nel corso della seconda frazione del Giro di Turchia 2021,ndo a piazzare il suo colpo vincente, lo sprint, che lo ha iscritto di diritto tra i più grandi velocisti della storia. In questiil fuoriclasse ...

Non vale certo come un Mondiale o una Sanremo, ma una tappa al giro di Turchia rende di nuovo felice Mark: alla soglia dei 36 anni, l'ex iridatoal successo dopo oltre 1.100 giorni di digiuno iniziati nel febbraio di tre anni fa, battendo allo sprint il belga Philipsen e il tedesco Greipel,...L'ultima a febbraio 2018 Salvifico invece il ritorno alla Deceuninck perche dopo tre anni ha di nuovo alzato le braccia al cielo, ritrovando la competitività perduta. L'ultimo successo ...Non vale certo come un Mondiale o una Sanremo, ma una tappa al giro di Turchia rende di nuovo felice Mark Cavendish: alla soglia dei 36 anni, l’ex iridato torna al successo dopo oltre 1.100 giorni di ...Il successo numero 147 dell'incredibile carriera di Mark Cavendish è arrivato quando anche lui, Cannonball, non ci sperava più, tre anni dopo l'ultima, 8 febbaio 2018, a Dubai Tour. Il re Cav è di ...