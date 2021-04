(Di martedì 13 aprile 2021) Continua la vicenda giudiziaria delper la. La società biancoceleste ha infatti presentato ricorsoFIGC in meritosentenza con cui il tribunale federale aveva condannato Claudio Lotito. Il tribunale aveva comminato 7 mesi di inibizione al patron biancoceleste Lotito e un anno ai medici del club Fabio Rodia L'articolo

Advertising

aripov_sarvar : RT @tuttosport: Caso #tamponi #Lazio: presentato il ricorso - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: Caso #tamponi #Lazio: presentato il ricorso - tuttosport : Caso #tamponi #Lazio: presentato il ricorso - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso tamponi, la Lazio ricorre alla Corte d’Appello: Continua la vicenda giudiziaria del caso… - Theo_CF_2 : RT @CalcioFinanza: Caso tamponi, la Lazio ricorre alla Corte d’Appello Figc -

Ultime Notizie dalla rete : Caso tamponi

ELBA: 1 nuovopositivo Portoferraio 1;eseguiti: 23molecolari e 2 test rapidi; Numero di guarigioni : 6 ; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 5.195 ...a: Arpino, Belmonte Castello, Boville Ernica, Campoli Appennino, Ceccano, Gallinaro, Isola ... 2200 ieffettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano 35, domenica 111, sabato 114, ...Su 13.107 tamponi effettuati, il 9,07% è risultato positivo (l'ultima media nazionale è il 5,1%) con altri 1.191 casi: 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi,159 nella provincia BAT, ...TRIESTE Sono 371 i casi registrati oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 11.191 test, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività sceso al 3,3%. I decessi registrati sono 17; ment ...