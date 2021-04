Carrozza Maria Chiara: Nuova presidente del CNR (Di martedì 13 aprile 2021) Il 12 aprile il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha nominato Maria Chiara Carrozza presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Carrozza, che sarà in carica per i prossimi quattro anni. È la prima donna alla guida del più importante ente di ricerca italiano nei suoi 98 anni di storia. Chi è Maria Chiara Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Il 12 aprile il ministro dell’Università e della Ricerca,Cristina Messa, ha nominatodel Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)., che sarà in carica per i prossimi quattro anni. È la prima donna alla guida del più importante ente di ricerca italiano nei suoi 98 anni di storia. Chi è

Agenzia_Ansa : Maria Chiara Carrozza è presidente del Cnr e sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente don… - Avvenire_Nei : Maria Chiara #Carrozza è la prima presidente donna del #Cnr - ilpost : Maria Chiara Carrozza è stata nominata presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche: è la prima donna a ricopr… - Annathelion : RT @lapoelkann_: Due belle notizie per due bravissime donne italiane ????: Maria Chiara Carrozza @MC_Carro nuova Presidente del Centro Nazion… - monicagnoli : RT @lapoelkann_: Due belle notizie per due bravissime donne italiane ????: Maria Chiara Carrozza @MC_Carro nuova Presidente del Centro Nazion… -