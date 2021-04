Carbone | ' Facile giudicare il Napoli dal divano Benissimo Osimhen'

(Di martedì 13 aprile 2021)- " Per ila Genova, contro la Samp, è stata una vittoria importante per per preparare al meglio le due partite contro Inter e Lazio, determinanti per la corsa Champions ". Parola dell'...

Corriere dello Sport.it

NAPOLI - Benito Carbone, ex attaccante del Napoli ... È tutto soggettivo, da un divano, e sopratutto dopo la partita, giudicare è sempre troppo facile. Io penso che le scelte di un allenatore vengano ...