Brando Giorgi | “In passato ha avuto una simpatia per una naufraga”

Brando Giorgi ed Elisa Isoardi sono due naufraghi dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi e nonostante si conoscessero da anni laggiù non sembrerebbero andare molto d'accordo (due galli in un pollaio si beccheranno sempre). I due si conoscono di fama (anche se non si sono mai frequentati) da oltre dieci anni ed il giornalista Ivan Rota su Novella 2000 ha lanciato uno scoop che riguarderebbe proprio il loro rapporto. Secondo il giornalista, infatti, Brando Giorgi in passato avrebbe avuto una cotta (pare non ricambiata) per Elisa Isoardi. Una crush datata dato che il fatto risalirebbe al 2008, quando l'attore vestiva i panni del Conte Francesco Damiani per la miniserie di Canale 5, Il Sangue e la Rosa ed Elisa Isoardi si destreggiava su Rai Uno fra programmi come Effetto Sabato e ...

