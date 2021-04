Austria, si dimette ministro della Sanità: esaurito dalla pandemia. “Non voglio autodistruggermi” (Di martedì 13 aprile 2021) “Nella peggiore crisi sanitaria degli ultimi decenni l’Austria necessita di un ministro alla salute al 100% in forma“. Il ministro alla Sanità Austriaco Rudolf Anschober, in una breve dichiarazione, ha annunciato le sue dimissioni per motivi di salute. Il politico 60enne dei Verdi, che nelle scorse settimane aveva avuto due colassi, ha motivato il passo indietro con uno stato di esaurimento causato dal sovraccarico di lavoro durante la pandemia. “Non voglio autodistruggermi. Ho realizzato di dover tirare il freno di emergenza per me stesso”, ha dichiarato a Vienna, sottolineando che il paese ha bisogno di un responsabile del dicastero della Salute in questo momento che sia in ottime condizioni. Anschober era entrato in carica come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) “Nella peggiore crisi sanitaria degli ultimi decenni l’necessita di unalla salute al 100% in forma“. Ilallaco Rudolf Anschober, in una breve dichiarazione, ha annunciato le sue dimissioni per motivi di salute. Il politico 60enne dei Verdi, che nelle scorse settimane aveva avuto due colassi, ha motivato il passo indietro con uno stato di esaurimento causato dal sovraccarico di lavoro durante la. “Non. Ho realizzato di dover tirare il freno di emergenza per me stesso”, ha dichiarato a Vienna, sottolineando che il paese ha bisogno di un responsabile del dicasteroSalute in questo momento che sia in ottime condizioni. Anschober era entrato in carica come ...

