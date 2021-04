Android 11 arriva anche sull’economico Nokia 2 2HDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021)ha da poco presentato 6 nuovi smartphone, ma non si è dimenticata di quelli già in commercio: non solo èto il momento dell’aggiornamento ad11 per i modelli 8.1 e 2.3, ma ora è il turnodell’entry level 2.2, uscito nel 2019 con un prezzo poco al di sopra dei 100 euro (QUI la nostra recensione) e facente parte di quei dispositivi afferenti al programmaOne. Gli ultimi smartphonead essere stati aggiornati ad112.2 è disponibile online da Amazon a 105 euro. (aggiornamento del 10 April 2021, ore 18:59) CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'articolo proviene da HelpMeTech.

