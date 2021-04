Anche per Suzuki Vitara e S-Cross arriva il cambio automatico (Di martedì 13 aprile 2021) Tutte hybrid e tutte disponibili con cambio automatico. E quasi tutte 4×4. Suzuki continua il suo cammino nella direzione che negli ultimi anni ha portato la casa giapponese a una crescita costante in Italia. Le ultime ad aggiungere il cambio automatico sono Vitara e S-Cross, che adottano il sistema 6A/T, a sei rapporti, che gestisce in modo ottimale la coppia di 235 Nm erogata dal motore a quattro cilindri turbobenzina 1.4 Boosterjet. Il sistema ha un peso di soli 74,9 kg, ed è l’ultima evoluzione realizzata da Suzuki. Veloce ed immediato, il sistema è pensato Anche per il fuoristrada, cui le due vetture sono Anche destinate. Questo tipo di trasmissione è infatti disponibile, in abbinamento all’allestimento Starview, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Tutte hybrid e tutte disponibili con. E quasi tutte 4×4.continua il suo cammino nella direzione che negli ultimi anni ha portato la casa giapponese a una crescita costante in Italia. Le ultime ad aggiungere ilsonoe S-, che adottano il sistema 6A/T, a sei rapporti, che gestisce in modo ottimale la coppia di 235 Nm erogata dal motore a quattro cilindri turbobenzina 1.4 Boosterjet. Il sistema ha un peso di soli 74,9 kg, ed è l’ultima evoluzione realizzata da. Veloce ed immediato, il sistema è pensatoper il fuoristrada, cui le due vetture sonodestinate. Questo tipo di trasmissione è infatti disponibile, in abbinamento all’allestimento Starview, ...

Advertising

MinisteroSalute : ??Come avviene la sperimentazione dei vaccini anti #Covid19? ?test clinici ?valutazione della risposta immunitaria… - chetempochefa : Anche questa domenica ottimi ascolti per #CTCF con oltre 3 milioni di telespettatori e l’11% di share, con un picco… - fattoquotidiano : Dopo l’Fmi anche l’Onu suggerisce ai governi di alzare le tasse sui ricchi per fronteggiare pandemia e aumento dise… - Lukyluke311 : 7/8. Egli usò anche auto corazzate per bloccare gli ingressi e sulla folla furono anche usate mitragliatrici. Dop… - marinabrunelli1 : RT @mariamacina: Serve investire sulla sanità. Il piano di Italia Viva Sanità 2030 segna la vera svolta su questi temi. Come già accaduto p… -