Alessandro Gassmann | dal pugno duro della polizia al lamento social | “Ho chiesto rispetto delle regole”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr –chiama laa un vicino di casa e si candida come interprete del remake italiano de Il braccio violentolegge vantandosene su Twitter. Il vicino era “colpevole” (a suo dire giacché è tutto da dimostrare) di aver ospitato una festa in violazionenormativa anti-Covid. Oggi, su Twitter, si lamenta e sostiene di aver ricevuto nientemeno che minacce., fa rispettare le(con la) Se così fosse, esprimiamo tutta la nostra solidarietà ad, come tuttavia la esprimiamo al suo vicino di casa che – ancor oggi – non sappiamo se effettivamente meritava di essere sputtanato e di ricevere una visita dalla ...