7 curiosità su Chiara Nasti | la moda | l’amore | e…gli haters!

Leggi su donnaglamour

(Di martedì 13 aprile 2021) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su: dai capi di cui non può fare a meno, alla storia sentimentale con Nicolò Zaniolo! Nata il 22 gennaio 1998 (Capricorno)ha sempre avuto il pallino per lae la fotografia così a soli 13 anni ha iniziato a condividere i propri scatti via social, conquistando un discreto numero di fan. A 15 anni ha aperto il suo seguitissimo blog (.it), che l’ha consacrata tra le fashion blogger italiane più seguite (insieme a Paola Turani eBiasi). Le sue passioni, oltre ad essersi tramutate in una professione, le hanno anche spalancato le porte della tv (la ricordate all’Isola dei Famosi 2018?): scopriamo cosa c’è da sapere sulla fashion blogger! Chi è ...