Voleva distruggere il 70% di internet facendo esplodere data center di Amazon: arrestato (Di lunedì 12 aprile 2021) Un ragazzo di 28 anni originario del Texas, tale Seth Aaron Pendley, è stato arrestato in quanto aveva pianificato di far esplodere un data center di Amazon Web Services (AWS) ad Ashburn, in Virginia, con l’obiettivo di distruggere “distruggere circa il 70% di internet”. Voleva far esplodere il 70% di internet: arrestato mitomane (Foto Engadget.com)Come spesso e volentieri accade in questi casi, Seth Aaron Pendley aveva di fatto pubblicizzato il suo obiettivo sul web, e un cittadino che si era imbattuto nell’aggressore aveva allertato l’FBI in quanto lo stesso mirava all’abbattimento dell’”oligarchia attualmente alla guida degli Stati Uniti d’America”. Pendley, il cui pseudonimo online ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Un ragazzo di 28 anni originario del Texas, tale Seth Aaron Pendley, è statoin quanto aveva pianificato di farundiWeb Services (AWS) ad Ashburn, in Virginia, con l’obiettivo dicirca il 70% di”.faril 70% dimitomane (Foto Engadget.com)Come spesso e volentieri accade in questi casi, Seth Aaron Pendley aveva di fatto pubblicizzato il suo obiettivo sul web, e un cittadino che si era imbattuto nell’aggressore aveva allertato l’FBI in quanto lo stesso mirava all’abbattimento dell’”oligarchia attualmente alla guida degli Stati Uniti d’America”. Pendley, il cui pseudonimo online ...

Advertising

TigermanRoot : RT @hacker_journal: Voleva distruggere “il 70% di Internet” con un attacco bomba ad #Amazon - hacker_journal : Voleva distruggere “il 70% di Internet” con un attacco bomba ad #Amazon - GNNK71 : - MonicaSpizzico : RT @ictpower_it: Un pazzo voleva far esplodere un data center di Amazon per “distruggere il 70% di internet”. Arrestato dall’FBI https://t.… - ictpower_it : Un pazzo voleva far esplodere un data center di Amazon per “distruggere il 70% di internet”. Arrestato dall’FBI… -