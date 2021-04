Vaccini in Campania, dosi in esaurimento: verso la chiusura dei centri (Di lunedì 12 aprile 2021) I Vaccini in Campania sono in esaurimento e domani ci potrebbe essere la chiusura di tutti i centri vaccinali per esaurimento delle scorte. Lo apprende l'ANSA da fonti sanitarie qualificate.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 aprile 2021) Iinsono ine domani ci potrebbe essere ladi tutti ivaccinali perdelle scorte. Lo apprende l'ANSA da fonti sanitarie qualificate....

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, il governatore della Campania De Luca al commissario Figliuolo: 'Non procederemo per fasce d'età. Dopo le… - MediasetTgcom24 : Vaccini, De Luca a Figliuolo: 'In Campania non procederemo per fasce d'età' #vaccini - repubblica : ?? Vaccini, De Luca contro il governo Draghi: 'In Campania non procederemo per fasce d'eta'' - Maurizio62 : RT @MeMeEsposito: Abitanti: Campania 5,7 milioni; Emilia-Romagna 4,5 milioni. Dosi #Pfizer spettanti: Campania 6,8%; Emilia-Romagna 8,1%. #… - ciropellegrino : Vaccini Covid in Campania, Figliuolo blocca De Luca: 'Decide il governo se cambiare il piano' -