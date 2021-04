Vaccini, Figliuolo stoppa De Luca: “Procedere per fasce d’età”. Il governatore: “Dosi AstraZeneca avanzate alle categorie produttive” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della Campania: «Ci adeguiamo alle linee guida, ma mancano i Vaccini». E insiste sulla possibilità di utilizzare il russo Sputnik. Domani in arrivo 360mila Dosi, e il primo carico di Johnson & Johnson. Leggi su lastampa (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della Campania: «Ci adeguiamolinee guida, ma mancano i». E insiste sulla possibilità di utilizzare il russo Sputnik. Domani in arrivo 360mila, e il primo carico di Johnson & Johnson.

