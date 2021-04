Uomini e Donne: Le News su Gemma Galgani e Tina Cipollari! (Di lunedì 12 aprile 2021) Le ultime registrazioni di Uomini e Donne vedono ancora l’assenza di Tina Cipollari in studio. La bionda opinionista manca ormai da un po’ e i suoi fan temono che possa aver deciso di uscire dal programma. Scopriamo anche le nuove avventure di Gemma Galgani che vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Le registrazioni di Uomini e Donne procedono, ma di Tina Cipollari ancora nessuna traccia. Il mistero sull’assenza dell’opinionista si infittisce e non c’è ancora nessuna spiegazione. Cosa le sarà mai accaduto? Una cosa è certa: la sua mancanza è un toccasana per la veterana Gemma Galgani. La dama torinese si sta infatti godendo i suoi momenti al centro dello studio senza le ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 12 aprile 2021) Le ultime registrazioni divedono ancora l’assenza diCipollari in studio. La bionda opinionista manca ormai da un po’ e i suoi fan temono che possa aver deciso di uscire dal programma. Scopriamo anche le nuove avventure diche vedremo nelle prossime puntate di! Le registrazioni diprocedono, ma diCipollari ancora nessuna traccia. Il mistero sull’assenza dell’opinionista si infittisce e non c’è ancora nessuna spiegazione. Cosa le sarà mai accaduto? Una cosa è certa: la sua mancanza è un toccasana per la veterana. La dama torinese si sta infatti godendo i suoi momenti al centro dello studio senza le ...

