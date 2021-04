Uomini e Donne: arrivano tre donne per Armando... ma lui esce con una quarta (Di lunedì 12 aprile 2021) La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi, lunedì 12 aprile 2021, ha di nuovo visto come protagonista Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo è ormai famoso tra i telespettatori del dating show di Canale 5 per via del suo carattere focoso che spesso lo porta a scontrarsi con gli altri protagonisti dello show. In particolare l'opinionista Gianni Sperti si scontra spesso con Incarnato accusandolo di avere un pessimo carattere. Il cavaliere napoletano ha avuto modo di conoscere tre donne arrivate per lui a Uomini e donne. Queste nuove dame hanno deciso di conoscere Armando e si sono presentate oggi al centro dello studio. Incarnato però ha svelato di voler uscire con una quarta donna appena ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 aprile 2021) La puntata diandata in onda oggi, lunedì 12 aprile 2021, ha di nuovo visto come protagonistaIncarnato. Il cavaliere partenopeo è ormai famoso tra i telespettatori del dating show di Canale 5 per via del suo carattere focoso che spesso lo porta a scontrarsi con gli altri protagonisti dello show. In particolare l'opinionista Gianni Sperti si scontra spesso con Incarnato accusandolo di avere un pessimo carattere. Il cavaliere napoletano ha avuto modo di conoscere trearrivate per lui a. Queste nuove dame hanno deciso di conosceree si sono presentate oggi al centro dello studio. Incarnato però ha svelato di voler uscire con unadonna appena ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - GrimoldiPaolo : #GRAZIE agli uomini e alle donne che hanno fondato la nostra #LEGA, alcuni dei quali - dopo quasi 40 anni di MILITA… - poliziadistato : #10aprile 169° #AnniversarioPolizia Il Presidente #Mattarella 'Le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno… - Elena_Siena_ : @fastpettre Oh... ma lasciar fuori due uomini tipo Cerioli o Awed per lasciar mangiare le donne no?! - everywh3re : @LESBIANF0RLOUIS ma cosa cazzo ve ne frega della sessualità?? rimane comunque harry che gli piacciano gli uomini, l… -