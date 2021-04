Tina Cipollari tornerà a Uomini e Donne? Ecco il motivo per cui non è presente in studio (Di lunedì 12 aprile 2021) Che fine ha fatto Tina Cipollari? Assente dallo studio di Uomini e Donne da almeno due registrazioni, i fan della vamp storica del programma di Maria iniziano a dirsi preoccupati. Nel recente passato, infatti, l’opinionista è stata costretta a saltare le puntate del talk dei sentimenti di Canale 5 per diversi motivi. Tina assente da Uomini e Donne, fan preoccupati per la Cipollari Ma com’è che Tina non è in studio ? #UominieDonne— botero caltagirone (@botero1960) April 7, 2021 Leggi anche: >> ‘La metterei in imbarazzo’, Tina Cipollari su De Filippi: cosa non chiederà mai alla conduttrice Una volta era stata a ... Leggi su funweek (Di lunedì 12 aprile 2021) Che fine ha fatto? Assente dallodida almeno due registrazioni, i fan della vamp storica del programma di Maria iniziano a dirsi preoccupati. Nel recente passato, infatti, l’opinionista è stata costretta a saltare le puntate del talk dei sentimenti di Canale 5 per diversi motivi.assente da, fan preoccupati per laMa com’è chenon è in? #— botero caltagirone (@botero1960) April 7, 2021 Leggi anche: >> ‘La metterei in imbarazzo’,su De Filippi: cosa non chiederà mai alla conduttrice Una volta era stata a ...

