Thiago Silva salvato dalla moglie | rischiava di morire

(Di lunedì 12 aprile 2021) La colonna difensiva del Chelsea all’età di 21 anni scoprì di essersi ammalato di tubercolosi. Non era altro che un ventunenne quando nel 2005, da giovane promessa della Dinamo Mosca, scoprì di essersi ammalato di tubercolosi. La sua carriera era in rampa di lancio ma quella tragica scoperta lo costrinse a fermarsi per un anno. L'articolo proviene da Inews.it.

