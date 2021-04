Sparatoria in scuola Tennessee: “Morto uno studente” (Di lunedì 12 aprile 2021) Uno studente è stato ucciso in una Sparatoria in una scuola in Usa, un liceo del Tennessee. Secondo quanto reso noto dal dipartimento di polizia di Knoxville la Sparatoria è avvenuta alla Austin-East Magnet High School. Nella Sparatoria è rimasto ferito anche un agente di sicurezza della scuola. Lo riferisce una fonte al quotidiano locale Knox news, precisando che l’agente è stato colpito al fianco ed ora è in sala operatoria. Le fonti confermano l’arresto di una persona. Un punto di raccolta è stato istituito presso il campo da baseball dietro la Austin-East High School vicino a Wilson e S. Hembree. “L’edificio della scuola è stato messo in sicurezza e gli studenti che non sono stati coinvolti sono stati consegnati alle loro famiglie”, ha scritto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Unoè stato ucciso in unain unain Usa, un liceo del. Secondo quanto reso noto dal dipartimento di polizia di Knoxville laè avvenuta alla Austin-East Magnet High School. Nellaè rimasto ferito anche un agente di sicurezza della. Lo riferisce una fonte al quotidiano locale Knox news, precisando che l’agente è stato colpito al fianco ed ora è in sala operatoria. Le fonti confermano l’arresto di una persona. Un punto di raccolta è stato istituito presso il campo da baseball dietro la Austin-East High School vicino a Wilson e S. Hembree. “L’edificio dellaè stato messo in sicurezza e gli studenti che non sono stati coinvolti sono stati consegnati alle loro famiglie”, ha scritto ...

