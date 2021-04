Solskjaer su Mourinho: «Siamo amici, può capitare una discussione…» – VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) Ole Gunnar Solskjaer risponde così a una domanda sul confronto avuto con Mourinho a fine primo tempo Ole Gunnar Solskjaer risponde così a una domanda sul confronto avuto con Mourinho a fine primo tempo, proprio pochi minuti prima che lo Special One lo attaccasse in conferenza. «A volte si dicono tante cose. Siamo ottimi colleghi, diciamo amici. E prima, dopo o durante una partita può capitare una piccola discussione. Ma credo che abbiamo il massimo rispetto l’uno per l’altro. Questo è il punto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Ole Gunnarrisponde così a una domanda sul confronto avuto cona fine primo tempo Ole Gunnarrisponde così a una domanda sul confronto avuto cona fine primo tempo, proprio pochi minuti prima che lo Special One lo attaccasse in conferenza. «A volte si dicono tante cose.ottimi colleghi, diciamo. E prima, dopo o durante una partita puòuna piccola discussione. Ma credo che abbiamo il massimo rispetto l’uno per l’altro. Questo è il punto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

