Scontri e bombe carta al sit-in 'IoApro' a Roma (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Fumogeni, petardi, bombe carta e cariche di alleggerimento. Il centro di Roma, "blindato" per l'occasione, ha vissuto momenti di tensione per il sit-in "IoApro", la protesta dei ristoratori stremati dopo mesi di chiusure. Con piazza Montecitorio interdetta perché prenotata da un'altra iniziativa, i manifestanti si sono dati appuntamento nella vicina piazza San Silvestro dove molti sono entrati in manette, guidati dal leader del 'movimento', Momi El Hawi. "Hanno fatto di tutto per bloccarci", ha detto Momi, "non ci fermeremo finché tutte le attività saranno aperte". "Non siamo persone violente", hanno rivendicato a gran voce in tanti ma quando un gruppo con le braccia alzate si è diretto verso il cordone di polizia che gli impediva di muovere verso il Parlamento il nervosismo è salito. Sarebbero stati alcuni ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Fumogeni, petardi,e cariche di alleggerimento. Il centro di, "blindato" per l'occasione, ha vissuto momenti di tensione per il sit-in "", la protesta dei ristoratori stremati dopo mesi di chiusure. Con piazza Montecitorio interdetta perché prenotata da un'altra iniziativa, i manifestanti si sono dati appuntamento nella vicina piazza San Silvestro dove molti sono entrati in manette, guidati dal leader del 'movimento', Momi El Hawi. "Hanno fatto di tutto per bloccarci", ha detto Momi, "non ci fermeremo finché tutte le attività saranno aperte". "Non siamo persone violente", hanno rivendicato a gran voce in tanti ma quando un gruppo con le braccia alzate si è diretto verso il cordone di polizia che gli impediva di muovere verso il Parlamento il nervosismo è salito. Sarebbero stati alcuni ...

Advertising

Avvenire_Nei : Commercianti in piazza a Roma, scontri e bombe carta contro gli agenti - F_Gesess : RT @iltrumpo: Roma, tensione alle stelle tra ristoratori e polizia. Scontri e bombe à la carte. #IoApro - nino_pitrone : Manifestazione a Roma 'IoApro': ristoratori in piazza. Scontri, petardi e bombe di carta - silvanhoe : RT @FabrizioDalCol: Scontri e bombe carta. La rivolta di 'IoApro' in piazza - LPincia : RT @FabrizioDalCol: Scontri e bombe carta. La rivolta di 'IoApro' in piazza -