Sabrina Ferilli offre uno stipendio all'operaio licenziato per un post sulla fiction Svegliati Amore Mio (Di lunedì 12 aprile 2021) Sabrina Ferilli Un richiamo disciplinare prima, il licenziamento poi. Con un motivo che ha dell'incredibile. Riccardo Cristello, operaio tarantino di ArcelorMittal ha perso il posto di lavoro per aver condiviso su Facebook un invito a seguire la fiction di Canale5 "Svegliati Amore Mio", nella cui sceneggiatura si raccontavano le vicende di un'acciaieria (chiamata Ghisal) le cui polveri sottoli avevano provocato una leucemia alla figlia della protagonista. Il clamoroso caso, su cui si è espresso anche il Ministro del Lavoro, ha suscitato indignazione e reazioni concrete, come quella di Sabrina Ferilli, protagonista della miniserie in questione. Nei giorni scorsi non erano certo mancate prese di posizione pubbliche in favore dell'operaio ...

davidemaggio : Sabrina Ferilli offre uno stipendio all'operaio di ArcelorMittal licenziato per un post sulla fiction Svegliati Am… - QuiMediaset_it : Chiude in bellezza su #Canale5 #SvegliatiAmoreMio. La serie con protagonista Sabrina Ferilli diretta da… - fattoquotidiano : Orlando chiama l’ad di Mittal Morselli: chiesti chiarimenti sul licenziamento dell’operaio dopo il post sulla ficti… - sparklingsoull : RT @davidemaggio: Sabrina Ferilli offre uno stipendio all'operaio di ArcelorMittal licenziato per un post sulla fiction Svegliati Amore Mi… - onedmalikhugg : Hanno licenziato un dipendente dell’ilva di Taranto perché aveva condiviso un post suggerendo di vedere la fiction… -