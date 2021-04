Roma, Zaniolo torna in gruppo con la Primavera (Di lunedì 12 aprile 2021) Superata la delusione della scorsa settimana, quando sperava di ricevere il via libera finale per tornare ad allenarsi con la prima squadra, da oggi Nicolò Zaniolo ha ripreso il lavoro in Primavera. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) Superata la delusione della scorsa settimana, quando sperava di ricevere il via libera finale perre ad allenarsi con la prima squadra, da oggi Nicolòha ripreso il lavoro in. ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Zaniolo torna in gruppo con la Primavera: Roma, Zaniolo torna in gruppo con la Primavera La condizione non è… - AndresGonzalezR : Roma, Zaniolo torna in gruppo con la Primavera ?@Gazzetta_it? - CorriereQ : Roma, Zaniolo torna in gruppo con la Primavera - Gazzetta_it : Zaniolo torna in gruppo con la Primavera della #Roma - CinqueNews : #Zaniolo torna ad allenarsi: seduta in gruppo con la Primavera -