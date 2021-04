Roma Ajax | le ultime da Trigoria | in tre si allenano a parte

(Di lunedì 12 aprile 2021) Laè tornata ad allenarsi ain vista dell’importantissimo match di Europa League contro l’: in tre lavorano aDopo la vittoria di ieri contro il Bologna, laè tornata ad allenarsi ain vista dell’importantissimo match di Europa League contro l’. Consueta divisione in gruppi tra coloro che sono scesi in campo e chi non ha giocato, con Zaniolo, Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy che hanno lavorato individualmente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

- Tre giorni al match più important della stagione, tre giorni a. La settimana dellasi è aperta con una cattiva notizia: Leonardo Spinazzola questa mattina ha lavorato individualmente insieme a Smalling, Kumbulla ed El Shaarawy. Il terzino aveva ...Dopo la vittoria contro il Bologna, laha ripreso ad allenarsi in vista del ritorno con l': individuale per Zaniolo Inizia la settimana di lavoro dei giallorossi che, dopo il successo per 1 - 0 contro il Bologna, si avvicinano al ...Romamania: zero chance di arrivare quarti e anche l'Europa League è quasi impossibile, ma il freeclimber Fonseca..Giornata di lavoro per la Roma in vista del ritorno della partita contro l'Ajax di Europa League, giovedì prossimo. La seduta di allenamento odierna ha visto il tecnico Fonseca suddividere i giocatori ...