Reggio Calabria | positivo al Covid “Peppone” di Fratelli la Bufala | “resteremo chiusi in forma precauzionale nel rispetto del protocollo”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 12 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Una scelta nel “di tutti i miei collaboratori e di tutti i clienti”: è il post del titolare dila, nota pizzeria diLa prevenzione e ildelle regole prima di tutto. E’ questo lo splendido messaggio lanciato dalla nota pizzerialadi, situata in Via Zecca. Il titolare Giuseppe Ferranti, conosciuto da tutti i reggini come “”, ha comunicato di essere risultatoal Coronavirus insieme alla moglie e ha scelto di restare chiuso per qualche giorno. “Buongiorno, purtroppo non avrei voluto scrivere un post del genere, ma questa è la dura realtà e dobbiamo ...