Recovery: Letta, 'Next Generation Ue diventi permanente' (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Il Next Generation Ue è un segno fondamentale, ma se vogliamo che l'Ue sia l'Europa della solidarietà e della sostenibilità non possiamo tornare a prima: la mia proposta è che il Pd -sia a livello europeo sia nel governo italiano- lavori perchè Next Generation Eu diventi permanente, uno strumento con cui fare investimenti permanenti". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "IlUe è un segno fondamentale, ma se vogliamo che l'Ue sia l'Europa della solidarietà e della sostenibilità non possiamo tornare a prima: la mia proposta è che il Pd -sia a livello europeo sia nel governo italiano- lavori perchèEu, uno strumento con cui fare investimenti permanenti". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina.

