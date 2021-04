Pio e Amedeo all’attacco di Barbara D’Urso e Matteo Salvini (Di lunedì 12 aprile 2021) Pio e Amedeo: «Noi, pentiti e scorretti» Corriere della sera, pagina 28, di Renato Franco. (…) Pio e Amedeo, maschera dell’italiano medio e cafone, qualunquista e perbenista, verace fino a essere volgare (troppi complimenti?) approdano da venerdì 16 su Canale5 con uno show in tre serate. Il titolo vintage, Felicissima sera, rimanda al varietà elegante di un tempo. Che c’entrate voi?«II titolo è volutamente vintage, perché il nostro obiettivo è prenderci il pubblico della tv generalista, quello che di solito non è il nostro pubblico. È un grande show, un tipo di spettacolo che Mediaset non faceva da tempo e ha incredibilmente deciso di affidare a noi. È altrettanto incredibile, ma avremo anche ospiti di un certa caratura; nella prima puntata, tra gli altri, ci saranno Maria De Filippi, De Gregori, Tommaso Paradiso. Il nostro gioco è prendere personaggi ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 12 aprile 2021) Pio e: «Noi, pentiti e scorretti» Corriere della sera, pagina 28, di Renato Franco. (…) Pio e, maschera dell’italiano medio e cafone, qualunquista e perbenista, verace fino a essere volgare (troppi complimenti?) approdano da venerdì 16 su Canale5 con uno show in tre serate. Il titolo vintage, Felicissima sera, rimanda al varietà elegante di un tempo. Che c’entrate voi?«II titolo è volutamente vintage, perché il nostro obiettivo è prenderci il pubblico della tv generalista, quello che di solito non è il nostro pubblico. È un grande show, un tipo di spettacolo che Mediaset non faceva da tempo e ha incredibilmente deciso di affidare a noi. È altrettanto incredibile, ma avremo anche ospiti di un certa caratura; nella prima puntata, tra gli altri, ci saranno Maria De Filippi, De Gregori, Tommaso Paradiso. Il nostro gioco è prendere personaggi ...

davidemaggio : Pio e Amedeo scommettono su #FelicissimaSera e attaccano Barbara D'Urso (ormai sport nazionale!). Dall'alto del lo… - chevedigooo : Secondo me la Pepa e Bella Patata hanno tante di quelle bombe pronte da sganciarci in una sola puntata con cui rius… - FanFerrante : PIO E AMEDEO (quelli che hanno campato con il catcalling e sessismo in giro spacciandolo per comicità) ATTACCANO LA… - CheDonnait : Pio e Amedeo criticano il pubblico di @carmelitadurso #barbaradurso - tuttopuntotv : Pio e Amedeo carichi per Felicissima Sera attaccano Barbara d’Urso -