Pd | Letta | ' iscritti cuore partito | saranno loro a decidere su grandi questioni'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Se uno si iscrive, conterà". Enricorisponde così a una segretaria di circolo che chiede cosa dire a chi si intende tesserare. "Quando abbiamo fatto lo Statuto del Pd non abbiamo colto fino in fondo la centralità e il ruolo degli. Abbiamo preferito parlare direttamente agli elettori. Allora ilche voglio proporre è unin cui gliildi tutto perchèsulla". E poi "ildei territori, della prossimità" e infine "ilche si candida a guidare il Paese con le sue idee, ma non undel potere".

E ci sono tanti,e non, che si aspettano questo dal Pd, ad ogni livello. Un ... Zingaretti prima epoi hanno lanciato l'allarme contro il correntismo esasperato che soffoca il Pd ...... i cuirappresentano una piccolissima parte degli elettori del Movimento, o con nuove ... Come vede il Pd guidato da? I nuovi M5S e Pd hanno troppe convergenze? "è molto equilibrato ...gli iscritti, una partecipazione sui territori. Gli altri hanno costruito partiti sulla leadership carismatica, noi siamo diversi, lo siamo per Statuto e per la nostra idea della politica". Lo dice il ...Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Se uno si iscrive, conterà”. Enrico Letta risponde così a una segretaria di circolo che chiede cosa dire a chi si intende tesserare. “Quando abbiamo fatto lo Statuto del P ...