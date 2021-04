Oroscopo Bilancia, domani 13 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 12 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 13 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. Un team non troppo positivo di pianeti interesserà la vostra orbita, cari amici della Bilancia. Saranno la Luna, Venere, Mercurio e il Sole a mettervi qualche bastone tra le ruote, rendendo il vostro umore altalenante. Non sembra essere un’influenza negativa al punto da intaccare completamente la vostra giornata di martedì, ma potrebbe essere meglio stare vigili e preparati a non farsi schiacciare da questi piccoli imprevisti. Leggi l’Oroscopo di domani 13 ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 13? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Un team non troppo positivo di pianeti interesserà la vostra orbita, cari amici della. Saranno la Luna, Venere, Mercurio e il Sole a mettervi qualche bastone tra le ruote, rendendo il vostro umore altalenante. Non sembra essere un’influenza negativa al punto da intaccare completamente la vostra giornata di martedì, ma potrebbe essere meglio stare vigili e preparati a non farsi schiacciare da questi piccoli imprevisti. Leggi l’di13 ...

