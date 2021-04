Ora i club di serie A hanno il fiato sul collo di Dazn (Di lunedì 12 aprile 2021) I club di serie A hanno inviato una lettera a Dazn attraverso l’ad della lega: ieri sono arrivate tante lamentele da parte degli abbonati Una lettera congiunta dei 20 club di serie A e diretta a Dazn in seguito ai disservizi di ieri. Enorme il malumore degli abbonati per il cattivo servizio offerto ieri dalla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) Idiinviato una lettera aattraverso l’ad della lega: ieri sono arrivate tante lamentele da parte degli abbonati Una lettera congiunta dei 20diA e diretta ain seguito ai disservizi di ieri. Enorme il malumore degli abbonati per il cattivo servizio offerto ieri dalla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

