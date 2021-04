Operazione Forth Bridge: ecco come si svolgerà il funerale del Principe Filippo. Harry e Meghan saranno presenti? (Di lunedì 12 aprile 2021) Il prossimo sabato 17 aprile si terranno i funerali del Principe Filippo dopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso venerdì. Sabato, infatti, sarà l’ultimo giorno di lutto per l’Inghilterra. E anche l’ultimo giorno dell’Operazione Forth Bridge, pianificata anni fa in previsione di questo evento. I funerali del consorte della Regina Elisabetta II si terranno presso la St. George Chapel del Castello di Windsor e saranno trasmessi in diretta tv dalla BBC. Si aggiungeranno le principali emittenti televisive britanniche e quelle di tutto il mondo. Per quanto riguarda l’Italia, secondo quanto riportato da TVBlog: “ancora da definire i dettagli dell’eventuale messa in onda in Italia, ma ci aspettiamo la diretta di Sky Tg24 e Rai News24“. Operazione Forth ... Leggi su trendit (Di lunedì 12 aprile 2021) Il prossimo sabato 17 aprile si terranno i funerali deldopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso venerdì. Sabato, infatti, sarà l’ultimo giorno di lutto per l’Inghilterra. E anche l’ultimo giorno dell’, pianificata anni fa in previsione di questo evento. I funerali del consorte della Regina Elisabetta II si terranno presso la St. George Chapel del Castello di Windsor etrasmessi in diretta tv dalla BBC. Si aggiungeranno le principali emittenti televisive britanniche e quelle di tutto il mondo. Per quanto riguarda l’Italia, secondo quanto riportato da TVBlog: “ancora da definire i dettagli dell’eventuale messa in onda in Italia, ma ci aspettiamo la diretta di Sky Tg24 e Rai News24“....

